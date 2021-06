Young verso il rinnovo sulla scia di altri 2. Joao Mario in uscita dall’Inter – SI

Young può unirsi alla lista degli ex partenti nerazzurri. L’Inter si avvia a rinnovare i contratti in scadenza. Alfredo Pedullà – giornalista di ‘Sportitalia’ – a “Sportitalia Mercato” fa il punto sul mercato del Club nerazzurro, che si prepara a salutare Joao Mario

RINNOVI LAST MINUTE – Mercato low cost in casa nerazzurra. Anche Ashley Young può restare all’Inter, che gli ha fatto una proposta per il prolungamento annuale. L’esterno inglese può rinnovare il contratto in scadenza come Danilo D’Ambrosio e Andrea Ranocchia. Confermato l’avvicendamento in porta tra Daniele Padelli (già ufficialmente dell’Udinese, ndr) e Alex Cordaz (in arrivo dal Crotone). In uscita il centrocampista portoghese Joao Mario, vicino al passaggio a titolo definitivo allo Sporting Clube de Portugal.