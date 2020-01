Young solo a gennaio, Inter sicura di prenderlo. Muro United: la soluzione

Young è l’obiettivo dichiarato per l’Inter sulla corsia esterna. Il Manchester United non sembra avere intenzione di lasciar partire il calciatore, ma i nerazzurri sono convinti di sbloccare l’operazione. Di seguito le ultime novità di Fabrizio Romano per “Calciomercato.com”

LA SOLUZIONE PER CHIUDERE – L’affare Ashley Young è diventato una priorità per l’Inter. I nerazzurri hanno tutta l’intenzione di chiudere al più presto e concentrarsi sul resto del mercato. Il Manchester United, però, non è convinto di privarsi del calciatore, nonostante a breve vada in scadenza di contratto. I nerazzurri restano comunque molto fiduciosi e valutano l’operazione solo per gennaio: pagare un indennizzo ai Red Devils potrebbe essere la soluzione. Pronto un contratto fino a giugno 2021 per l’esterno.