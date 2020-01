Young si avvicina all’Inter! Chiaro segnale dal Manchester United

Importante aggiornamento di mercato da Davide Stoppini su “Gazzetta.it”: Ashley Young si avvicina all’Inter. Il Manchester United ha aperto alla cessione dell’esterno alla corte di Antonio Conte. Il segnale inequivocabile è il ritorno ai Red Devils di Borthwick-Jackson, in prestito al Tranmere

IL RITORNO – Il Manchester United apre all’affare Ashley Young-Inter. Chiara, in questo senso, è una mossa dei Red Devils. Bortwick-Jackson, 22enne terzino sinistro proprio come l’obiettivo dei nerazzurri, è stato richiamato dal prestito del Tranmere: ad annunciarlo è lo stesso United. Facile arrivare alla conclusione che il club inglese non vuole farsi trovare impreparato alla partenza del 34enne, chiaro obiettivo di mercato dell’Inter.

VIA LIBERA – Lo United sembra dunque essersi arreso alla volontà del giocatore di raggiungere Antonio Conte. Il passo definitivo per la buona riuscita dell’affare è l’accordo tra Inter e Manchester: da stabilire l’indennizo da parte del club nerazzurro. L’esterno è infatti in scadenza di contratto a giugno e i due club si devono accordare sulla cifra che la società di Stevan Zhang dovrà sborsare per avere il giocatore già a partire dal mercato di gennaio. A inizio della prossima settimana può arrivare la fumata bianca per la buona riuscita dell’affare: Young si avvicina a Milano.