Young potrebbe lasciare l’Inter nonostante la proposta di rinnovo. Su di lui si stanno muovendo diverse squadre inglesi. Secondo il quotidiano inglese The Mirror, sull’esterno sarebbe spuntato il Burnley nelle ultime ore.

SIRENE INGLESI – Quando sembrava tutto fatto per il suo ritorno al Watford, Ashley Young ha ricevuto la proposta dell’Inter. Rinnovo per un altro anno e conferma in nerazzurro, idea che il giocatore deve ancora accettare (vedi articolo). Il quotidiano inglese The Mirror però riporta un’ulteriore indiscrezione. Negli ultimi giorni si sarebbe fatto sotto il Burnley, fortemente interessato a tesserare l’inglese. Young si svincola il 30 giugno e al Burnley ritroverebbe Sean Dyche, oggi allenatore della squadra inglese, col quale ha giocato ai tempi del Watford quando era ancora agli inizi. Il tecnico vuole un giocatore esperto e duttile. La società inglese ha offerto un contratto di un anno più opzione per un secondo. Il quotidiano inglese rivela che la volontà di Young sarebbe proprio quella di tornare in Inghilterra.