Young pista ancora aperta, ma l’Inter lo vuole solo a zero – CdS

Il “Corriere dello Sport” scrive che l’Inter non perde di vista Ashley Young. L’inglese interessa ancora, ma solo a costo zero.

PISTA ANCORA VIVA – Non è scontato, peraltro, che l’arrivo di Spinazzola chiuda la porta a Young. I discorsi con il suo entourage, infatti, sono ancora aperti, ma occorre in ogni caso che si liberi a costo zero dal Manchester United e finora i Red Devils hanno sempre detto di no. Se l’Inter dovesse decidere di affondare il colpo (da non escludere nemmeno un suo sbarco alla Pinetina la prossima estate a contratto scaduto), allora verrà presa in considerazione la possibilità di prestare Lazaro, che ha alcune offerte.