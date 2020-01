Young pista alternativa Inter spuntata per i muri sugli altri obiettivi – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea che l’idea Young in casa Inter nasce per le difficoltà ad arrivare a Marcos Alonso e Acuna.

MURO CHELSEA – Rispetto ad Ashley Young il primo nome della lista di Conte era Marcos Alonso, con subito dietro Emerson, entrambi del Chelsea ed entrambi in passato suoi giocatori, nonché con trascorsi nel nostro campionato. Ma l’Inter si è trovata davanti al muro eretto dai Blues. Per lo spagnolo la richiesta è stata monstre: 40 milioni di bonus. L’italo-brasiliano, invece, è stato dichiarato incedibile. Poi sono anche emersi i motivi di tale atteggiamento. Il club londinese, infatti, non vuole in alcun modo agevolare Conte o venire incontro alle sue esigenze. Nell’estate 2018 si è consumato il divorzio, a cui è seguita una causa avanzata dallo stesso tecnico per ot- tenere tutto quanto gli spettava per contratto. L’allenatore pugliese l’ha vinta (anche se il Chelsea ha presentato appello) e, secondo quanto trapelato giusto ieri dall’Inghilterra, i Blues gli hanno versato un totale di ben 26 milioni di sterline.

LO SPORTING SPARA ALTO – Negli ultimi giorni, sempre per la fascia sinistra, era uscito anche il nome di Acuna dello Sporting Lisbona. Una candidatura, però, avanzata più che altro dai suoi rappresentanti. Il giocatore è stato valutato come interessante in casa Inter. Tuttavia, davanti alle richieste del club portoghese (20 milioni, con poca disponibilità a considerare la formula del prestito con diritto di riscatto), la pista si è raffreddata. A differenza di quella per Young, ora più calda che mai.