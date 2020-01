Young, interesse della Lazio: lui vuole solo l’Inter! Si riapre tutto?

Ashley Young vuole solo l’Inter. Nonostante la trattativa sia rallentata negli ultimi giorni a causa dello scambio tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola, che sembra però essere saltato (vedi qui), l’esterno del Manchester United continua a volere Milano, stando a quando riporta il Sun. Inutile l’interesse della Lazio

NERAZZURRO IN TESTA – C’è solo l’Inter nella testa di Ashley Young. L’esterno del Manchester United continua a sperare in un trasferimento alla corte di Antonio Conte. Il giocatore ha rifiutato la proposta di prolungamento di contratto da parte del Manchester United. E se negli ultimi giorni la pista si è improvvisamente raffreddata per fare spazio allo scambio Politano-Spinazzola, a causa delle difficoltà di quest’ultima trattativa si potrebbe riaprire l’asse Milano-Manchester.

SI RIAPRE? – Su Ashley Young c’è da registrare anche un interessamento da parte della Lazio, ma il giocatore vede solo nerazzurro. E il sogno del 34enne potrebbe diventare realtà: nel caso in cui, come sembra, Leonardo Spinazzola dovesse restare alla Roma, si alzerebbero e di molto le quotazioni del giocatore del Manchester United. Che non ha mai abbandonato l’idea di raggiungere Antonio Conte. Continui colpi di scena nel mercato dell’Inter: Young è pronto e aspetta una chiamata da parte della società nerazzurra. Le prossime ore potrebbero essere decisive.