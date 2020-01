Young-Inter, settimana fondamentale! Giroud attende: il punto – SM

L’Inter è entrata nella settimana fondamentale per i due obiettivi di mercato della Premier League: per Ashley Young ci saranno contatti importanti, Giroud attende solo il via libera del Chelsea

Secondo “Sport Mediaset” i prossimi giorni saranno fondamentali per i due obiettivi di mercato che l’Inter ha individuato in Premier League, Ashley Young e Olivier Giroud. Per quanto riguarda Young la prossima settimana sarà importante per i contatti che ci saranno tra Inter e Manchester United, il giocatore ha già da tempo confermato di non voler rinnovare il contratto con i “Red Devils” che ora dovranno scendere a patti per non perderlo a parametro zero. Per quanto riguarda Giroud invece la situazione sembra essere molto più definita e il giocatore aspetta solo il via libera del Chelsea per recarsi a Milano e chiudere l’accordo con l’Inter.