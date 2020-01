Young, Inter ha il suo sì: un aspetto da chiarire. Vidal, una speranza – Sky

Young è il nome scelto dall’Inter dopo le difficoltà legate a Marcos Alonso, primissima scelta di Conte. Il giocatore del Manchester United ha detto sì ai nerazzurri (vedi articolo) e anche Fabrizio Romano ne dà conferma su “Sky Sport 24”. Intanto Vidal sembra complicarsi sempre di più, ma la dirigenza interista ha una speranza

GRADIMENTO – Ashley Young è il nome scelto dall’Inter, la quale ha incassato il gradimento dell’esterno inglese: «Young è un discorso molto avanzato, l’Inter va dritta su questo giocatore anche a fronte delle difficoltà sorte per Marcos Alonso. L’Inter dunque vira su Young, con il quale ha già trovato un accordo. L’esterno inglese ha detto sì all’Inter. Il club nerazzurro è in contatto con il Manchester United, con il quale deve capire se c’è da pagare un indennizzo».

Arturo Vidal è il grande sogno dell’Inter, che nutre una speranza in particolare: «Situazione complicata per Vidal, nel senso che il Barcellona non ha voglia di privarsi di un altro centrocampista. Allo stesso tempo l’Inter continuerà a insistere, anche nelle prossime ore. Non sara una settimana semplice per via degli impegni del Barcellona in Supercoppa, ma rimane lui l’obiettivo numero uno. L’Inter sente di poter ancora arrivare al cileno. La speranza dell’Inter è che sia il rapporto tra Vidal ed Ernesto Valverde a creare una frattura e dunque ad aprire la possibilità di un suo addio».

ALTERNATIVA DIFFICILE – Come sottolinea Fabrizio Romano, potrebbe esserci l’alternativa al cileno ma è difficile da realizzare: «L’alternativa è anticipare l’acquisto di Christian Eriksen. E’ complicatissimo perché parliamo di un top player e l’Inter è concentrata per giugno, quando potrebbe prenderlo a paramento zero. Ora dovrebbe dare 20 milioni al Tottenham e un ingaggio importante al giocatore, quindi l’operazione va considerata più per giugno».