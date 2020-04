Young-Inter, avanti insieme! Rinnovo formalità, ma arrivano 2 big: 4 nomi

Young è arrivato all’Inter a gennaio con i dubbi di molti, a causa dell’età non più verdissima e della situazione contrattuale. In realtà, come riporta “Gazzetta.it”, l’inglese si è guadagnato sul campo il rinnovo con i nerazzurri. Ma potrebbero esserci diversi volti nuovi sugli esterni

ESTERNI, UNA CERTEZZA E MERCATO – Il futuro di Ashley Young con ogni probabilità sarà all’Inter (qui i rumors nelle scorse settimane). L’esterno si sposa alla perfezione nel gioco di Conte, come dimostrano le ottime prestazioni a destra e sinistra e il gol contro la Lazio. Il futuro non è in discussione: il rinnovo appare solo una formalità. Anzi, l’ex Manchester United è attualmente l’unica certezza nel pacchetto di esterno. Diversi nomi restano nel mirino dell’Inter: da Marcos Alonso a Emerson Palmieri, entrambi del Chelsea. Occhio, però, anche a Semedo e Junior Firpo dal Barcellona.