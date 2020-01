Young in arrivo a Milano, ecco il suo contratto con l’Inter – GdS

La “Gazzetta dello Sport” scrive che Ashley Young sarà il primo acquisto dell’Inter in questo mercato di gennaio. L’inglese è in arrivo a Milano.

IN ARRIVO – Al monitor degli arrivi il volo di Ashley Young è annunciato di buon’ora. L’esterno del Manchester United sbarca oggi a Milano (poi subito le visite mediche all’Humanitas e Coni) ed è il primo acuto di una campagna di rafforzamento che si preannuncia corposa per i nerazzurri. Mentre la giornata ha offerto un bel po’ di alti e bassi sul fronte dello scambio tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola, negli uffici di viale della Liberazione c’è stato un incessante viavai.

I NUMERI – L’incontro con gli emissari dell’eclettico difensore di fascia nel pomeriggio ha portato via almeno un paio d’ore, nonostante l’intesa con lo United fosse stata imbastita da giorni: un indennizzo da 1,5 milioni di euro al club dei Glazer. Invece al giocatore va un contratto di 6 mesi con opzione di rinnovo (legato al rendimento) da 3,5 milioni per la stagione successiva. In ogni caso per lui è un’occasione importante a 34 anni. Contando sul convinto gradimento di Antonio Conte.