Young idea low cost per la fascia: Inter ci pensa, ok del giocatore – GdS

Secondo la “Gazzetta dello Sport”, è sempre più caldo il nome di Ashley Young per la fascia dell’Inter. Il giocatore di 34 anni, attualmente al Manchester United, sarebbe un’alternativa low cost agli altri grandi obiettivi della squadra, ovvero Marcos Alonso ed Emerson Palmieri del Chelsea.

NUOVO PROFILO LOW COST – Ha preso quota nelle ultime ore il nome di Ashley Young per la fascia dell’Inter. Il giocatore, 34 anni, può giocare su entrambe le fasce ed è in uscita dal Manchester United, dal momento che è in scadenza di contratto. Si tratterebbe di un cambio di rotta low cost rispetto agli altri due grandi obiettivi nerazzurri per la fascia, ovvero Marcos Alonso ed Emerson Palmieri del Chelsea, che restano però inavvicinabili a causa delle richieste altissime da parte di Roman Abramovich (una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro).

VOGLIA DI CAMBIARE – I nerazzurri avrebbero già l’ok di Young, che da diverso tempo non trova più spazio nello scacchiere di Ole Gunnar Solskjaer. Non solo: all’Inter ritroverebbe anche il vecchio compagno di squadra Romelu Lukaku, che può solo che parlargli bene dell’ambiente a Milano e della Serie A in generale. L’interesse è reciproco e resta da capire se i nerazzurri andranno fino in fondo.