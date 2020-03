Young ha convinto Conte e l’Inter, conferma anche per Moses? – SM

Condividi questo articolo

Ashley Young e Victor Moses hanno convinto l’Inter che li confermerà anche per la prossima stagione. Per Moses si chiederà uno sconto al Chelsea

Destini simili quelli di Ashley Young e Victor Moses, secondo “Sport Mediaset”. I due giocatori, arrivati all’Inter nel mercato di gennaio, sembrano aver convinto la società e Antonio Conte di meritarsi la conferma. In particolar modo Young ha convinto anche gli scettici che non erano convinti del suo arrivo a causa dell’età imponendosi come uno degli uomini fondamentali nel 3-5-2 di Conte. Moses è stato meno appariscente anche a causa di alcuni problemi fisici, ma Antonio Conte crede in lui e spingerà per la conferma: si chiederà al Chelsea uno sconto sui 10 milioni concordati in gennaio per il riscatto.