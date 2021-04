Young, futuro sempre più deciso? Watford ufficialmente in Premier League

Come riportato nelle scorse settimane (vedi articolo), Ashley Young avrebbe già deciso quale sia il suo futuro nel calcio. L’esterno dell’Inter è in scadenza a giugno 2021 e la sua decisione di tornare al Watford potrebbe essere ulteriormente confermata dalla promozione del club in Premier League.

FUTURO E RITORNO – Dopo la vittoria di oggi per 1-0 contro il Milwall, il Watford è ufficialmente promosso in Premier League per la prima volta dal 2015. Un risultato sportivo che si collega anche all’Inter. Sì, perché come già anticipato, Ashley Young avrebbe intenzione proprio di tornare nel club che lo ha lanciato per finire la carriera. L’esterno inglese è in scadenza con il club nerazzurro a giugno 2021 e proprio la promozione del Watford potrebbe confermare ulteriormente la sua decisione. Possibilmente dopo essersi tolto una grande soddisfazione insieme ai suoi compagni di squadra.