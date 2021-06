Il futuro di Ashley Young sembra già scritto: ha rifiutato il rinnovo con l’Inter e tornerà a giocare in Inghilterra. Il motivo non è di carattere economico, secondo “Sky Sport”

ROTTURA – L’ufficialità è ormai imminente: Ashley Young non rinnoverà il suo contratto con l’Inter e tornerà a giocare in Inghilterra. Secondo “Sky Sport”, l’esterno ex Manchester United starebbe ancora valutando le tre offerte di Aston Villa, Burnley e Watford. In Inghilterra, però, dicono che Young avrebbe già deciso (QUI per leggere l’articolo).

IL MOTIVO – In ogni caso, contrariamente rispetto ad Andrea Ranocchia, Young ha deciso di rifiutare la proposta di rinnovo dell’Inter. Secondo “Sky Sport”, la decisione non sarebbe legata a motivi economici; ma solamente alla volontà di riavvicinarsi alla sua famiglia, che vive ancora in Inghilterra.

Fonte: Sport.sky.it