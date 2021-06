Young al Burnley a parametro zero? Non è affare fatto: le ultime

Ashley Young potrebbe lasciare l’Inter e tornare in Premier League a parametro zero vestendo questa volta la maglia del Burnley: le ultime.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da Sky Sport UK, il Burnley sarebbe in trattative avanzate per Ashley Young a parametro zero. L’accordo potrebbe essere sulla base di un contratto per una stagione con opzione per un altro anno. Il terzino dell’Inter sarebbe in ottimi rapporti con il tecnico della squadra inglese, Sean Dyche, che era il suo capitano al Watford quando ha iniziato la sua carriera professionistica. Non sarebbe un affare fatto, ma ci sarebbe sempre più fiducia tra tutte le parti.

Fonte: SkySports.com