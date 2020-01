Young, avanti tutta Inter. Solskjaer si smentisce: non convocato! – GdS

Ashley Young secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” è veramente a un passo dal vestire la maglia dell’Inter già a gennaio. Il suo tecnico Ole Gunnar Solskjaer – che si era detto sicuro riguardo la sua permanenza – si smentisce da solo a distanza di qualche giorno decidendo di non convocare l’inglese in vista della sfida contro il Norwich.

YOUNG A UN PASSO – Ashley Young ha già comunicato al Manchester United la volontà di lasciare già a gennaio il club per trasferirsi in Italia: destinazione Inter. Il calciatore difatti non è stato convocato per la sfida contro il Norwich, nonostante le parole del tecnico Ole Gunnar Solskjaer in conferenza stampa qualche giorno fa, quando aveva assicurato riguardo la sua permanenza. La fumata bianca, sottolinea la rosa, potrebbe arrivare già a metà della prossima settimana, quando l’Inter giocherà il match di Coppa Italia contro il Cagliari. Con un contratto fino al 2021, i nerazzurri devono solo capire l’indennizzo da versare nelle casse dei Red Devils, considerando anche suo contratto in scadenza e discorsi già avanzati (vedi Alexis Sanchez e Romelu Lukaku).