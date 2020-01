Young all’Inter, trattativa in chiusura: un dettaglio da sistemare – GdS

Secondo quanto scrive la “Gazzetta dello Sport”, Ashley Young sarà a breve un nuovo giocatore dell’Inter. La trattativa si sta dirigendo verso la chiusura, resta ancora da definire l’indennizzo da corrispondere al Manchester United per portare subito l’esterno a Milano senza dover aspettare la scadenza del suo contratto a giugno.

TRATTATIVA IN CHIUSURA – Ancora pochi giorni e Ashley Young sarà ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Come nella scorsa estate, con Romelu Lukaku e Alexis Sanchez, l’amministratore delegato Beppe Marotta è andato a pescare in casa del Manchester United, andando a prelevare un altro “scontento” da rilanciare in nerazzurro. I Red Devils hanno provato fino all’ultimo secondo a trattenere il giocatore, che però ha voluto mantenere la parola data all’Inter e ha rifiutato l’ultima proposta di contratto.

ACCORDO DA TROVARE – La trattativa è in fase di chiusura, con un accordo tra club e giocatore per un contratto di 18 mesi. Il “dettaglio” da limare è l’indennizzo da corrispondere al Manchester United per portare subito Young in nerazzurro (il suo contratto scade tra sei mesi). Un accordo però che non sembra essere difficile da trovare, dal momento che tra oggi e domani sono già attesi a Milano gli agenti del giocatore per chiudere l’operazione.