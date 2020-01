Young all’Inter, Lukaku sponsor! Manchester United verso il via libera?

Condividi questo articolo

Young ha un grande sponsor all’Inter, oltre a Conte. Si tratta di Lukaku, suo ex compagno al Manchester United, che starebbe spingendo per l’arrivo a Milano dell’inglese che ha rifiutato il rinnovo con i Red Devils

LA PISTA GIUSTA – Ashley Young all’Inter farebbe piacere a tanti in casa nerazzurra. Ad Antonio Conte, certo, suo estimatore fin da quando allenava il Chelsea in Premier League. Ma anche a Romelu Lukaku, che con l’esterno inglese ha giocato a Old Trafford. Il belga reciterebbe il ruolo dello sponsor e garante per il capitano del Manchester United. I Red Devils, dopo il rifiuto del rinnovo di contratto per non perderlo a zero, potrebbero ora entrare nell’ordine di idee di concedere il via libera al passaggio nella Milano nerazzurra. Da parte della società interista, Young è al momento l’unico nome sulla lista per quanto riguarda l’esterno. Altri profili, per motivi di valutazione economica, non sono in lizza.

Fonte: Sportitalia – Gianluigi Longari