Young all’Inter, in Inghilterra sicuri: affare a 0! Ma i tempi li decide lo United

Young sarà un nuovo giocatore dell’Inter. In Inghilterra – precisamente sul portale BBC Sport – non si hanno dubbi sulla prossima destinazione dell’esterno inglese, anche se lo United ha un’ultimissima parola legata alle tempistiche del trasferimento

COLPO A ZERO – Il capitano Ashley Young si unirà all’Inter a fine stagione, quando il suo contratto con il Manchester United sarà scaduto. Questa è la notizia dell’ultimissima ora che arriva proprio dall’Inghilterra, dove si dà per fatta l’operazione a parametro zero. Il classe ’85 inglese, però, potrebbe già approdare in Italia durante l’attuale finestra di mercato, ma lo United ancora non è d’accordo su questa ipotesi. Essendo in scadenza di contratto il 30 giugno 2020, Young è già libero di negoziare il proprio futuro con società al di fuori dell’Inghilterra. E dal 1° febbraio può firmare con il nuovo club per la prossima stagione. Ora resta da capire se l’Inter riuscirà ad anticipare l’arrivo di Young a gennaio oppure pazientare fino a luglio, senza sborsare nemmeno un centesimo nelle casse dello United.

Fonte: BBC Sport – Simon Stone