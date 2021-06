Young verso l’accordo con l’Aston Villa: countdown per le visite mediche

Ashley Young starebbe per salutare l’Inter per fare ritorno in Premier League giocando tra le fila dell’Aston Villa: le ultime.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da Sky Sports, Ashley Young sarebbe alla ricerca di un accordo con l’Aston Villa. In questo senso i suoi rappresentanti sarebbero al lavoro per definire i termini personali dell’esterno. Giocatore ai saluti con l’Inter. Se non ci saranno problemi, le visite mediche potrebbero avvenire nelle prossime 24 ore.

ACCORDO – L’intesa con il calciatore potrebbero prevedere un anno di contratto con opzione per altri 12 mesi. La decisione del laterale di lasciare la squadra nerazzurra sarebbe dovuta dalla sua volontà di essere più vicino alla sua famiglia. Niente da fare per Burnley e Watford, altri club interessati all’inglese.

Fonte: SkySports.com