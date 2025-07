Xhaka spazza via le voci di mercato? Pronto a partire col Bayer Leverkusen!

Granit Xhaka ha acceso su di sé diversi riflettori, tra cui quelli dell’Inter. Mentre le voci di mercato corrono, però, il centrocampista torna dal Bayer Leverkusen e si prepara per il programma estivo.

VARI INTERESSI – Granit Xhaka, centrocampista del Bayer Leverkusen e capitano della Nazionale svizzera, è uno dei nomi che nelle ultime ore sta circolando con maggior insistenza per il mercato dell’Inter. In caso di addio di Hakan Calhanoglu, infatti, il calciatore trentaduenne potrebbe essere uno dei profili ideali per completare il reparto nerazzurro. La dirigenza interista, però, non sembra l’unica ad aver messo gli occhi su Xhaka. Anche Milan e Juventus, per quanto riguarda il mercato italiano, sono state accostate al classe ’92 che ha degli estimatori anche in Arabia Saudita. Secondo la Bild, infatti, il Noem SC – club neopromosso in prima divisione e considerato il più ricco nel mondo arabo – ha mostrato interesse per il giocatore del Bayer Leverkusen.

Dalle voci sull’Inter al ritiro col Bayer Leverkusen: il programma di Xhaka per il mese di luglio

IL PROGRAMMA – Mentre le notizie di mercato corrono, però, Xhaka sembra pensare solo al campo. Quest’oggi – domenica 13 luglio – il centrocampista è tornato dalla propria squadra, dove ha svolto la prima parte dei test di valutazione obbligatori. A testimoniarlo è il post pubblicato sul proprio profilo Instagram dallo stesso giocatore, che con l’occasione ha dato il benvenuto anche al nuovo acquisto Ibrahim Maza. Dopo la visita al centro fitness della BayArena, Xhaka ha in programma la partenza con la propria squadra. Domani sera, infatti, il Bayer Leverkusen raggiungerà Rio de Janeiro, dove avrà luogo il ritiro pre campionato. Come sottolinea la Bild, il centrocampista svizzero – salvo inaspettate novità dell’ultima ora – si unirà al gruppo come previsto. Le condizioni per un eventuale trasferimento sono legate a un’offerta importante, che sia il Bayer Leverkusen che il calciatore non potrebbero rifiutare.