Xhaka-Inter, pista ormai lontana. Accordo in Premier League!

Granit Xhaka sembrava poter interessare all’Inter. Nulla di concreto, però, per il centrocampista svizzero che adesso sembra a un passo dall’approdo in Premier League.

RISVOLTI – Tra i tanti nomi accostati all’Inter in questa prima parte di mercato estivo, è comparso anche quello di Granit Xhaka. Qualche settimana fa, infatti, il centrocampista svizzero è stato individuato come possibile sostituto di Hakan Calhanoglu, in caso di trasferimento. Nulla di concreto, però, è arrivato, per entrambi i giocatori. Nuovissime indiscrezioni che arrivano dai media tedeschi, spengono adesso ogni eventuale suggestione di mercato circa l’approdo del calciatore del Bayer Leverkusen all’Inter.

Xhaka, altro che Inter: futuro già scritto in Premier League!

DIREZIONE OPPOSTA – Xhaka, infatti, sembrerebbe davvero a un passo dall’arrivare in Premier League, più precisamente al Sunderland. La volontà del giocatore, specificata dal suo procuratore José Noguera su Sky Sport DE, è quella di chiudere il prima possibile l’operazione di trasferimento: «Abbiamo raggiunto un accordo di massima con il Sunderland. Granit vuole tornare in Premier League. Il Sunderland lo entusiasma: vuole accettare questa sfida. Speriamo che il Leverkusen rispetti il suo desiderio di andarsene e che i club trovino presto un accordo». Tutte le strade, quindi, portano lontano dall’Inter e anche dall’Arabia Saudita, dalla quale aveva ricevuto importanti avance.