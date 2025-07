Xhaka erede Calhanoglu? Macché, svizzero pronto a lasciare l’Europa

Nelle ultime ore è emerso il nome di Granit Xhaka come eventuale erede di Calhanoglu all’Inter. Lo svizzero lascerà il Bayer Leverkusen, ma non per venire in nerazzurro.

VERSO L’ADDIO DAL BAYER LEVERKUSEN – E un altro nome verrà tagliato all’istante. Lo svizzero Xhaka, che nelle ultime ore era stato accostato all’Inter per prendere l’eredità di Hakan Calhanoglu in caso di addio del turco, lascerà il Bayer Leverkusen ma non per venire in nerazzurro. Il capitano della nazionale elvetica, infatti, si prepara a lasciare completamente l’Europa per approdare in Arabia Saudita e precisamene al NEOM SC. Come riferisce il collega belga Sacha Tavolieri, Bayer Leverkusen e NEON stanno trovando un’intesa per il trasferimento di Xhaka in Arabia Saudita. I tedeschi puntano a racimolare circa 12 milioni di euro e lo stesso giocatore spinge per raggiungere la meta asiatica.

Xhaka, altro che post Calhanoglu all’Inter: verso l’Arabia

COSE DA CALCIOMERCATO – Così come per Marco Asensio, anche il profilo di Xhaka accostato all’Inter sta durando come da Natale a Santo Stefano, a conferma di come durante il calciomercato circolano anche diverse notizie poco attendibili. Prima di andare a prendere un centrocampista di quel tipo, la Beneamata dovrebbe sistemare la situazione Calhanoglu. E ad oggi, il turco è a tutti gli effetti un giocatore nerazzurro e probabilmente continuerà ad esserlo anche per la prossima stagione.