Woltemade, svanisce l’Inter: promesso sposo del Bayern Monaco!

Tra i profili attenzionati dall’Inter per rinforzare l’attacco si è inserito nelle scorse settimane anche quello di Nick Woltemade. Sul giovane tedesco, però, è piombato il Bayern Monaco.

SFUMA UNA PISTA – Poche settimane fa il nome di Nick Woltemade si era inserito nella lista dei papabili innesti offensivi per la nuova Inter di Cristian Chivu. Con i posti lasciati vacanti da Marko Arnautovic e Joaquin Correa, infatti, la dirigenza nerazzurra sta lavorando durante per rinforzare il parco attaccanti nerazzurro. La prima scelta, com’è noto, è Ange-Yoan Bonny, alla quale segue Rasmus Hojlund. A questi due profili si era quindi aggiunto anche quello di Woltemade, giovane 2002 dello Stoccarda. La situazione, nel corso dei giorni, però, è cambiata, perché il Bayern Monaco è piombato con forza sull’attaccante.

Inter, niente Woltemade: il Bayern Monaco precede tutta la concorrenza!

LE ULTIME – A raccontare le ultime sulla situazione legata a Nick Woltemade è l’esperto di mercato Fabrizio Romano. Il giornalista, infatti, spiega che il Bayern Monaco ha voluto anticipare le mosse dei top club europei – tra cui, probabilmente, proprio l’Inter – per essere sicura di ottenere il giovane attaccante. La mossa dei tedeschi ha funzionato, considerando che è stato raggiunto un accordo di massima con il giocatore per un contratto fino a giugno 2030. Se l’operazione andrà in porto, adesso, dipenderà tutto dallo Stoccarda, col quale dovrà dialogare il Bayern Monaco.