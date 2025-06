Woltemade: «Futuro? Non ci penso per ora!» Occhi di Inter e altre big

Woltemade, centravanti dello Stoccarda e della Germania, ha dribblato sul proprio futuro. L’Inter, così come altre big europee, lo stanno monitorando. Ieri ha segnato una tripletta contro la Slovenia all’Europeo under 21.

FUTURO – Nick Woltemade è corteggiato da mezza Europa e anche l’Inter ha messo i propri occhi sull’attaccante della nazionale tedesca under 21, che ieri ha segnato una tripletta contro la Slovenia nell’Europeo di categoria. Nel post partita, lo stesso centravanti dello Stoccarda ha dribblato sul proprio futuro parlando in questo modo: «Sono tutte cose a cui onestamente non penso in questo momento. Sono molto contento di essere qui e di aver segnato tre gol. Non sto pensando al mio futuro in questo momento. Ora sono con la nazionale Under 21, mi diverto un sacco e ho appena segnato tre gol». Woltemade è seguito non solo dall’Inter, ma anche da Chelsea, Atletico Madrid e Bayern Monaco. Insomma, le big europee stanno monitorando le prestazioni del 23enne. Nell’ultima stagione allo Stoccarda ha messo a referto 17 gol e tre assist in 33 partite complessive. Non è un mistero che la Beneamata stia cercando un nuovo attaccante di livello che si possa affiancare a Lautaro Martinez e Marcus Thuram, titolari del ruolo. Intanto, il centravanti tedesco pensa alla nazionale e non al proprio futuro.