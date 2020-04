Willian, addio Chelsea! Inter osserva, ma c’è concorrenza di due club – Sun

Willian entra nel mirino dell’Inter, che dovrà però fare i conti con Arsenal e Liverpool. Secondo quanto rivelato dal Sun, il centrocampista del Chelsea non ha intenzione di rinnovare il contratto e sarebbe stato proposto ai Gunners. Di seguito tutti i dettagli

OFFERTA – Willian è destinato a lasciare il Chelsea. Secondo la stampa inglese, infatti, il club londinese ha offerto altri due anni di contratto al brasiliano che però ha rispedito l’offerta al mittente. Il centrocampista è stato dunque offerto all’Arsenal, che con ogni probabilità dovrà cedere Pierre-Emerick Aubameyang.

PRETENDENTI – Willian però pretende tre anni di contratto nel rispetto del suo attuale stipendio, cosa che ai Gunners non andrebbe a genio per via della sua età (32 anni ad agosto, ndr). In questo contesto potrebbero inserirsi Liverpool e Inter, entrambe interessate al giocatore.

Fonte: thesun.co.uk