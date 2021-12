Wijnaldum voce da accantonare per l’Inter: società chiara sul reparto – SI

Wijnaldum è un nome su cui si è discusso in chiave Inter nelle ultime settimane, rilanciando quanto detto nella scorsa stagione quando era in scadenza col Liverpool (vedi articolo). Secondo Pedullà, tuttavia, ora i nerazzurri hanno altre idee.

POCO MARGINE – Georginio Wijnaldum non ha certo passato una serena prima parte di stagione al PSG. In collegamento da Roma per Sportitalia Mercato Alfredo Pedullà smentisce però la possibilità che a gennaio vada all’Inter: «È arrivato a parametro zero a Parigi, ha un ingaggio spropositato. L’Inter al momento non cerca un centrocampista. Wijnaldum vorrebbe giocare di più, ma al momento non ci sono delle trattative».