Wijnaldum respinge l’offerta di rinnovo del Liverpool! La situazione – Mirror

Condividi questo articolo

Photo 184357634 © Cosmin Iftode | Dreamstime.com

Lo riporta il Mirror: Georginio Wijnaldum avrebbe rifiutato l’ultima offerta di rinnovo del Liverpool. Ora si aprono nuovi scenari per il 30enne olandese, che è in scadenza a giugno prossimo e può già accordarsi con un’altra squadra

CORSA – Novità importante sul futuro di Georginio Wijnaldum. Secondo il Mirror, l’olandese avrebbe rifiutato l’ultima offerta di rinnovo del suo contratto – in scadenza a giugno prossimo – recapitata dal Liverpool di Jurgen Klopp. Sull’ex Newcastle è forte l’interesse del Barcellona, poiché Ronald Koeman è un suo grande estimatore e vorrebbe portarlo in Catalogna. Nelle scorse settimane, Wijnaldum è stato accostato anche all’Inter e già in questi giorni l’olandese – che resta un giocatore chiave nelle rotazioni del Liverpool – può sottoscrivere un pre-contratto con un altro club.

Fonte: Mirro.co.uk