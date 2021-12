Wijnaldum, PSG disposto al prestito a gennaio. L’Inter ci pensa?

Wijnaldum del PSG, secondo quanto riporta Sky Sports in Inghilterra, potrebbe cambiare aria nel prossimo mercato di riparazione. L’olandese, vecchio obiettivo dell’Inter, potrebbe tornare nel mirino proprio dei nerazzurri.

GENNAIO – L’avventura al PSG di Georginio Wijnaldum non procede come previsto. Il centrocampista olandese, trasferitosi a Parigi a parametro zero questa estate, non sta trovando spazio con continuità e il suo umore non sembra dei migliori riguardo alla gestione di Mauricio Pochettino. Il club francese, secondo quanto riporta Sky Sports, starebbe addirittura vagliando la possibilità di cedere il classe 1990 in prestito già nel mercato di gennaio. L’Arsenal è al momento la principale candidata ad accaparrarsi l’ex Liverpool, ma rimane la possibilità di un tentativo dell’Inter, che tornerebbe così su un suo vecchio pallino. L’ostacolo principale è, come prevedibile, l’elevato ingaggio di Wijnaldum.

Fonte: skysports.com