Wijnaldum, la concorrenza aumenta! Inter, duello con una big europea?

Photo 184357634 © Cosmin Iftode | Dreamstime.com

Georginio Wijnaldum si candida ad essere uno dei free agent più pregiati dei prossimi mesi. Secondo Sky Sports UK, l’olandese sarebbe finito nel mirino del Barcellona. Anche l’Inter è interessata – secondo i media italiani – ma la concorrenza internazionale si fa sempre più agguerrita

DUBBIO – L’Inter si è iscritta alla corsa per Georginio Wijnaldum già da qualche mese, almeno secondo i media italiani. Secondo Sky Sports UK, l’olandese dovrebbe decidere a breve se firmare un nuovo contratto con il Liverpool, ma diverse sono le squadre interessate al suo cartellino. Al momento, il contratto di Wijnaldum è in scadenza a giugno prossimo e, qualora l’olandese dovesse rifiutare il rinnovo col Liverpool, potrebbe firmare un pre accordo col nuovo club già nelle prossime settimane.

DUELLO – La concorrenza internazionale, secondo Sky Sports UK, è già molto folta. Ronald Koeman avrebbe voluto portarselo a Barcellona già in estate e non intende mollare la presa. Ma Wijnaldum, che ha da poco compiuto 30 anni, è ancora al centro del progetto tecnico di Jurgen Klopp, che l’ha utilizzato in 22 partite, tra tutte le competizioni, fino a questo momento. L’Inter è in fila tra le pretendenti, ma la corsa si preannuncia estremamente impegnativa.

Fonte: Skysports.com