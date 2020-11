Wijnaldum, l’Inter c’Ã¨: colpo a zero? Il Liverpool ci prova con il rinnovo

Wijnaldum, l’Inter c’è: colpo a zero? Il Liverpool ci prova con il rinnovo

Photo 184357634 © Cosmin Iftode | Dreamstime.com

Wijnaldum, centrocampista olandese di proprietà del Liverpool con il quale ha già conquistato la Premier League e la UEFA Champions League, la prossima stagione potrebbe decidere di trasferirsi altrove. L’Inter c’è e avrebbe chiesto informazioni, di seguito la notizia riportata da TheSun.

COLPO A ZERO? – Wijnaldum già nel corso del mercato estivo sembrava potesse lasciare il Liverpool per trasferirsi al Barcellona, società che più di tutti lo ha voluto soprattutto dopo l’arrivo del tecnico olandese Ronald Koeman. Secondo quanto riportato dal sito inglese, anche l’Inter nelle ultime settimane avrebbe chiesto informazioni sul centrocampista che andrà in scadenza con il Liverpool proprio nel giugno 2021. Colpo a zero? Attenzione però perché il Barcellona potrebbe tornare alla carica, anche se la situazione finanziaria del club potrebbe incidere e non poco. Intanto il Liverpool prepara il rinnovo di contratto, con un aumento dello stipendio del 40%.

Fonte: The Sun