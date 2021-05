Wijnaldum, Inter si allontana: contatti positivi con un altro top club

Georginio Wijnaldum sembra allontanarsi dall’Inter: il centrocampista del Liverpool starebbe discutendo positivamente con un altro top club europeo.

INDISCREZIONE – Il sogno Georginio Wijnaldum potrebbe non diventare realtà per l’Inter. Infatti, secondo quanto riportato da Sport 1, i colloqui da parte del Bayern Monaco per il centrocampista olandese starebbero andando bene. Così il club tedesco potrebbe abbracciare il giocatore a zero, visto che il contratto del 30enne con il Liverpool è in scadenza a giugno.

Fonte: Sport1.de