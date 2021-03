Wijnaldum: Â«Futuro, nessuna notizia. La cosa piÃ¹ importante Ã¨ un’altraÂ»

Wijnaldum: «Futuro, nessuna notizia. La cosa più importante è un’altra»

Photo 184357634 © Cosmin Iftode | Dreamstime.com

Georginio Wijnaldum, centrocampista in scadenza di contratto con il Liverpool accostato anche all’Inter, ha parlato del suo futuro

FUTURO – Queste le parole di Georginio Wijnaldum, centrocampista del Liverpool accostato anche all’Inter, sul suo futuro, ai microfoni di BeIN Sports. «Se non c’è niente da dire e nessuna notizia non posso dire qualcosa – riporta il Mirror –. Spero che possano capirlo e spero che rimarranno pazienti fino a quando non ci saranno notizie. La cosa più importante in questo momento è che sistemiamo le cose nel gioco come una squadra e otteniamo risultati. Parlando di un individuo, in questo caso di me e della mia situazione contrattuale – perché ho appena detto che non ci sono novità, penso che possiamo concentrarci su cose migliori che sulla mia situazione. Quando ci saranno notizie, le metteremo in evidenza».

Fonte: BeIN Sports tramite Alex Richards – Mirror.co.uk