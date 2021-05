Wijnaldum, sfuma colpo Inter. Verso Barcellona, per lui due via libera

Georginio Wijnaldum, centrocampista del Liverpool accostato all’Inter, dovrebbe essere un nuovo giocatore del Barcellona: le ultime.

COLPO SFUMATO – Niente da fare per l’Inter per Georginio Wijnaldum. Il centrocampista del Liverpool, accostato al club nerazzurro, non sbarcherà in Italia. Infatti sembra che il suo futuro sarà a tinte blaugrana. Lo affermano su Twitter Fabrizio Romano e Matteo Moretto. Le firme dell’olandese con il Barcellona a zero sarebbero a un passo. L’accordo sarebbe per un contratto fino a giugno 2024. Nessun accordo con il Bayern Monaco. Inoltre, stando a Moretto, il 30enne avrebbe ricevuto il via libera dell’allenatore Ronald Koeman e di Lionel Messi.

Fonte: Twitter Fabrizio Romano e Matteo Moretto