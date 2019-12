West Ham pensa a Gabigol: osservatori al Mondiale per Club. L’Inter…

Il futuro di Gabigol è ancora incerto: sull’attaccante di proprietà dell’Inter, oltre al Flamengo, ci sono gli occhi del West Ham. Stando a 90min.com, osservatori degli Hammers hanno seguito il brasiliano in occasione del Mondiale per Club

OBIETTIVO – Osservatori del West Ham in Qatar per Gabigol. Il club inglese, protagonista fin qui di una stagione al di sotto delle aspettative in Premier League, è a caccia di un rinforzo in attacco e ha messo il mirino sul giocatore di proprietà dell’Inter. Sotto i riflettori anche Bruno Henrique, altro giocatore del Flamengo, in occasione del Mondiale per Club.

LA SITUAZIONE – Il West Ham cerca un’alternativa a Sébastien Haller: dopo essere arrivato dall’Eintracht Francoforte, l’attaccante ha realizzato 5 reti in stagione. Tanto basta per essere il migliore marcatore del club, ma c’è bisogno di un’alternativa. Gabigol potrebbe quindi fare al caso di mister Pellegrini. Gli Hammer hanno osservato il calciatore dell’Inter in occasione del Mondiale per Club e potrebbero tentare l’affondo, consapevoli della particolare situazione di contratto del brasiliano. I nerazzurri non puntano su Gabriel Barbosa e sono pronti ad ascoltare offerte.

