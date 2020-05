Werner supera Aubameyang, ecco perchÃ© l’Inter preferisce il tedesco – TS

Werner supera Aubameyang, ecco perché l’Inter preferisce il tedesco – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” spiega quali sono le motivazioni per cui l’Inter preferisce Timo Werner a Pierre-Emerick Aubameyang per rinforzare il suo attacco.

COSTI E PROSPETTIVE – Nei piani di mercato dell’Inter per l’attacco il nome in pole position sembrava essere quello di Aubameyang. Ora invece il gabonese è stato superato da Werner. Il tedesco ha scalato la graduatoria perché l’Arsenal, nonostante un contratto in scadenza nel 2021, valuta il suo attaccante 50-60 milioni. Una cifra alta, soprattutto per un giocatore che il 18 giugno compirà 31 anni. Va bene l’idea di vincere subito come vuole Conte, ma l’Inter vuole fare investimenti per giocatori che garantiscano anche un determinato futuro. Oltretutto su Aubameyang negli ultimi giorni è piombato anche il Real Madrid. Altri profili come Jovic, Martial e Gabriel Jesus non convincono del tutto i nerazzurri.