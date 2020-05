Werner, sostituto Inter o alternativa Barcellona a Lautaro Martinez? Il punto

Quale futuro per Timo Werner e Lautaro Martinez? L’attaccante dell’Inter è cercato dal Barcellona, i nerazzurri avrebbero indivuato nell’attaccante del Lipsia il sostituto ideale. Quali saranno le prossime mosse? Ecco il punto di Vincenzo D’Angelo su “Gazzetta.it”

INCROCIO – Da tempo non è più un mistero: il Barcellona cercherà in tutti i modi di convincere l’Inter a lasciar partire Lautaro Martinez. I nerazzurri però non arretrano: la richiesta minima è 90 milioni + una contropartita. I nomi più probabili in questo momento sono Semedo, Todibo e Junior Firpo. E i nerazzurri hanno già individuato il sostituto ideale: Timo Werner, legato al Lipsia da una clausola rescissoria da 60 milioni di euro.

PIANO B – I destini dei due giocatori potrebbero essere legati non solo se andassero in porto le operazioni Lautaro Martinez-Barcellona e Werner-Inter. I catalani si sono infatti autoimposti una deadline per il Toro: metà mese, dopodiché si potrebbe cambiare obiettivo. E proprio l’attaccante tedesco potrebbe essere il nome giusto per i catalani qualora l’Inter resistesse per Lautaro Martinez. Il giocatore del Lipsia sta aspettando le mosse del Liverpool (vedi qui), ma ovviamente continua a guardarsi intorno dopo aver escluso l’opzione Bayern Monaco, dichiarando di voler tentare un’esperienza fuori dalla Germania.

Fonte: Vincenzo D’Angelo – Gazzetta.it.