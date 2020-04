Werner offerto alle big, in Italia Ã¨ sfida a due per il tedesco – TS

Werner offerto alle big, in Italia è sfida a due per il tedesco – TS

“Tuttosport” riporta che in Italia ci sono due club che seguono con attenzione Werner. Si tratta di Juventus e Inter.

TALENTO IN VENDITA – Tra gli attaccanti giovani più ambiti del panorama europeo c’è Timo Werner. Il bomber del Lipsia stava vivendo una stagione da record prima dello stop e tra tanta incertezza è sicuro di una cosa: il prossimo anno giocherà con un’altra maglia. L’entourage del giocatore sta parlando con un po’ tutti i club europei.

SFIDA A DUE – In Italia sono due le opzioni possibili: Juventus o Inter. Per i bianconeri sarebbe un’opzione per il post Higuain, per i nerazzurri il sostituto di Lautaro Martinez. Il tedesco è un classe 1996 che ha molto appeal anche in Europa, il Liverpool su tutte.