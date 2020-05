Werner, non solo Inter: Liverpool in vantaggio ma...

Werner, non solo Inter: Liverpool in vantaggio ma chiede tempo

Timo Werner è tra i nomi che accenderanno il prossimo calciomercato. L’attaccante del Lipsia è seguito anche dall’Inter, che ha individuato nel tedesco un possibile erede di Lautaro Martinez, sempre seguito dal Barcellona. Secondo il Mundo Deportivo il Liverpool è però in vantaggio, ma i Reds chiedono tempo al 24enne

BAGARRE – Nei desideri di mezza Europa c’è Timo Werner. L’attaccante del Lipsia ha stregato tutti a suon di gol e ottime prestazioni e difficilmente resterà nel club tedesco: la sua clausola rescissoria da 60 milioni di euro lo avvicina a un trasferimento. Lo stesso giocatore ha recentemente parlato del suo futuro, dichiarando di preferire un’esperienza all’estero piuttosto che al Bayern Monaco (vedi qui). L’Inter ha messo gli occhi sul giocatore e potrebbe tentare l’affondo qualora Lautaro Martinez lasciasse Milano. Ma la concorrenza è ampia: la Juventus monitora la situazione, ma a essere in vantaggio sembra il Liverpool.

TEMPO – I Reds avrebbero addirittura già trovato un accordo con Werner, che si trasferirebbe volentieri alla corte di Klopp. Ma l’affare è tutt’altro che in discesa: il Liverpool non sembra infatti disposto a sborsare 60 milioni di euro per un solo giocatore con la crisi che sta attraversando anche il mondo del calcio. Ecco perché i campioni d’Europa avrebbero chiesto tempo all’attaccante tedesco: quali saranno i prossimi sviluppi?

