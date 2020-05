Werner Ã¨ la prima scelta dell’Inter per sostituire Lautaro Martinez – TS

Werner è la prima scelta dell’Inter per sostituire Lautaro Martinez – TS

“Tuttosport” scrive che l’Inter è sempre più convinta a puntare su Werner per sostituire Lautaro Martinez.

PRIMA SCELTA – Più passa il tempo più l’Inter sta focalizzando la sua attenzione su Timo Werner. Infatti è proprio il tedesco del Lipsia che Marotta vorrebbe più di altri vorrebbe per l’attacco dell’Inter in caso di partenza di Lautaro Martinez. Il classe 1996 ha scalato la graduatoria di gradimento nerazzuro.

CONCORRENZA – Il tedesco ovviamente è molto richiesto. La lista della concorrenza vede Juventus, Bayern Monaco, Psg, a soprattutto il Liverpool, anche se in Inghilterra parlano di un raffreddamento della pista. Klopp lo vuole da tempo ma Werner ha finora preso tempo perché al Liverpool rischierebbe di essere chiuso da una concorrenza stellare. All’Inter invece sarebbe la stella della squadra insieme a Lukaku.

COSTI – Werner ha una clausola rescissoria da 60 milioni in scadenza il 15 giugno, cifra che scende a 50 in caso di mancata vittoria della Bundesliga. Non è chiaro però se la scadenza della clausola essendo legata a un obiettivo di squadra verrà posticipata al termine del campionato tedesco. Una cifra che potrebbe salire se si dovesse trattare. L’Inter con le cessioni di Lautaro Martinez e Icardi avrebbe la liquidità per soddisfare il Lipsia. Un fattore che potrebbe dare un certo vantaggio rispetto ad altri club interessati come la Juventus.