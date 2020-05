Werner: “Bayern Monaco? Preferisco l’estero”. Inter, concorrente in meno?

Sport Bild ha raccolto queste dichiarazioni dell’attaccante del Lipsia, Timo Werner. Il tedesco è al centro di numerosi interessi da parte di squadre di Premier League, Serie A e Liga. Tra queste, c’è anche l’Inter, che lo tiene in considerazione in caso di addio di Lautaro Martinez

NUOVI SPUNTI – Bayern Monaco? No, grazie. Timo Werner, centravanti del Lipsia chiacchieratissimo sul mercato, glissa così alla domanda sul possibile cambio di casacca in favore del top club tedesco: «La Baviera è un club fantastico – ha detto al quotidiano Bild – non dobbiamo parlarne. E Hansi Flick ha dimostrato in questa stagione di essere un ottimo allenatore. Ma qualora dovessi pensare ad un trasferimento, preferirei un’avventura all’estero piuttosto che in Baviera».

TUTTI IN FILA – Dichiarazioni che non possono cadere nel vuoto, visto l’interesse di tantissimi top club europei. L’Inter, nello specifico, l’avrebbe messo in cima alla lista dei suoi desideri per il dopo Lautaro Martinez (e la via di Barcellona sembra sempre più concreta). Sulle tracce del bomber del Lipsia ci sono anche Liverpool e Juventus.

NOME CALDO – Il classe 1996 spiega anche i motivi di questa scelta: «È solo che la sfida in un altro campionato mi piacerebbe un po’ di più, rispetto ad un cambio maglia in Bundesliga. Ovviamente dovrebbe esserci apprezzamento reciproco con il nuovo club. Ecco perché all’epoca ho scelto il Lipsia e anche in futuro continuerò a scegliere questo club». Werner ha un contratto fino al 2023 e costa parecchio. Il club della Red Bull avrebbe fissato una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Da capire la scadenza temporale (alcuni quotidiani la danno già scaduta, altri la ritengono valida fino a giugno). L’Inter, in questo momento, non può gettarsi a capofitto su nomi di questo calibro. Ma in futuro, chi lo sa. Lautaro Martinez permettendo.

Fonte: sportbild.bild.de