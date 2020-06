Werner apre all’Inter: nessuna offerta dal Liverpool. Barcellona in stand-by – GdS

Timo Werner apre ancora all’Inter, tra i primi club a interessarsi concretamente. Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, da Liverpool non è arrivata ancora nessuna offerta concreta.

SPERANZA – Timo Werner nelle ultime ore ha mandato messaggi importanti all’Inter attraverso il suo entourage. Il giocatore, secondo quanto riportato dalla rosea, allontana le preoccupazioni del Direttore Sportivo Piero Ausilio, che venerdì lo dava già perso. Le mosse dell’Inter in tal senso però dipenderanno soprattutto dal futuro di Lautaro Martinez, e dal Barcellona che non ha ancora formulato l’offerta giusta per convincere l’Inter. Solo a quel punto i nerazzurri si fionderebbero sul successore dell’argentino, puntando subito su Werner ed Edinson Cavani.

Fonte: Gazzetta dello Sport.