Werner, addio Lipsia: valuta anche Inter e Juventus! La veritÃ  sul Liverpool

Werner, addio Lipsia: valuta anche Inter e Juventus! La verità sul Liverpool

Werner non sembra più così vicino al Liverpool come fino a poco tempo fa. Come svelato dal “Guardian”, in un articolo a firma del giornalista Fabrizio Romano, anche l’Inter risulta tra le opzioni valutate con favore dall’attaccante del Lipsia. Una conferma dopo la notizia dei contatti tra la società nerazzurra e gli agenti del tedesco (vedi articolo)

IN CERCA DI SQUADRA – “Il Liverpool ha informato gli agenti di Timo Werner che ha bisogno di più tempo per decidere se fare un’offerta formale per il nazionale tedesco. Il motivo è che i Reds sono in attesa di vedere quale impatto avrà il Coronavirus sulla prossima finestra di mercato. Werner vuole andarsene quest’estate dopo quattro anni al Lipsia e il Liverpool è in pole position per prendere il ventiquattrenne, avendogli manifestato interesse parecchi mesi fa. Werner vuole una nuova sfida all’estero e ha fatto sapere al Bayern Monaco che un trasferimento in un altro club della Bundesliga al momento non è un’opzione. Contrariamente alle voci, la clausola di risoluzione nel contratto dell’attaccante, che ammonta a sessanta milioni di euro, è ancora valida. Il Liverpool farà più di una valutazione nelle prossime settimane su cosa accadrà in questa finestra di mercato prima di completare qualsiasi operazione. La pandemia Coronavirus stravolgerà il mercato estivo, anche per i top club, e il Liverpool non è pronto a impegnare una spesa di sessanta milioni per un solo giocatore. Jürgen Klopp è un grande ammiratore di Werner, […] ma parecchi altri club sono interessati a Werner a seconda di come andranno altri affari di mercato. La scelta preferita da Werner sarebbe il Liverpool ma considererebbe anche altri club in Premier League così come Inter e Juventus in Italia. Anche il Barcellona è un’opzione se non dovesse prendere Lautaro Martinez“.

Fonte: Fabrizio Romano – theguardian.com