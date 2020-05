Wanda Nara: “Grazie PSG! Abbiamo sogni da realizzare, insieme…”

Wanda Nara, attraverso un post sul suo profilo ufficiale Twitter, ha voluto esprimere tutta la sua soddisfazione per il passaggio ufficiale del suo cliente e marito Mauro Icardi dall’Inter al PSG (vedi articolo).

SOGNI – “Felice di realizzare i tuoi sogni, prendiamoci tutto. Ci restano dei sogni da realizzare, grazie PSG, li realizzeremo INSIEME”. Con queste parole Wanda Nara, moglie e procuratrice dell’ormai ex attaccante nerazzurro Mauro Icardi, ha voluto commentare attraverso i suoi social network l’addio del giocatore all’Inter e il suo approdo ufficiale al club parigino, che ha esercitato l’opzione per il suo riscatto dopo la stagione passata in prestito.