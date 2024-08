Wan-Bissaka-West Ham, un ostacolo nella trattativa! L’Inter non si schioda

Aaron Wan-Bissaka è in trattativa con il West Ham per il trasferimento a Londra in questa finestra di calciomercato: distante l’ipotesi relativa all’Inter, stante il rinnovo vicino di Denzel Dumfries.

LA SITUAZIONE – Aaron Wan-Bissaka potrebbe approdare al West-Ham in questa sessione estiva di calciomercato. Il calciatore inglese rappresenta il grande obiettivo della squadra londinese per la sua difesa, anche se la trattativa per portarlo alla corte di Julen Lopetegui non è vicina alla sua conclusione. Un grande nodo, infatti, continua a impedire la buona conclusione dell’affare.

Wan-Bissaka al West Ham? C’è da risolvere un aspetto!

SOLUZIONE AUSPICATA – Il Sun riporta di una volontà molto chiara del Manchester United circa la cessione del proprio terzino al West Ham. La cifra messa sul piatto dagli inglesi è di 21 milioni di euro, somma che accontenta le richieste economiche della squadra allenata da Erik Ten Hag. Ciò che manca, in questo contesto, è la disponibilità del calciatore a trasferire alla società di Londra in assenza di un passo dei Red Devils nei suoi confronti.

IL DESIDERIO – Il passo di cui si parla è quello di garantire al calciatore inglese una parte di quei 21 milioni, in questa sessione di calciomercato, così da consentire l’immediata conclusione dell’affare. Il calciatore, come trapela dal tabloid inglese, continuerebbe a sperare contestualmente nell’approdo all’Inter. Opzione che però appare più lontana, considerato l’avvicinamento tra Denzel Dumfries e i nerazzurri rispetto all’idea di un rinnovo del proprio contratto.