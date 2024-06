Wan-Bissaka, altro che Inter! In dirittura il trasferimento altrove

Wan-Bissaka era segnalato fra i nomi per un’eventuale sostituzione di Dumfries, nel caso in cui quest’ultimo lasci l’Inter. Ora però il difensore del Manchester United va depennato: finirà da tutt’altra parte.

GLI OBIETTIVI – Ci sono tanti giocatori segnalati sulla fascia destra per l’Inter 2024-2025, se dovesse partire Denzel Dumfries che pure non esclude di poter rinnovare. Si è partito con Giovanni Di Lorenzo, ora più verso la Juventus, e si è proseguito con Emil Holm che ha invece altri estimatori. Quindi è emerson Dan Ndoye del Bologna, che Dario Baccin ha visto agli Europei. Ma si è parlato anche di Aaron Wan-Bissaka del Manchester United. Un profilo che cerca di rilanciare la sua carriera, visto che dopo essere stato pagato oltre cinquanta milioni dal Crystal Palace nel 2019 non ha più mostrato granché. Ma proprio Wan-Bissaka ora è al centro di un trasferimento.

Wan-Bissaka via dal Manchester United, ma non per l’Inter

SI CHIUDE – La destinazione più probabile, per non dire ormai quasi definita, per lui è il Galatasaray. Lo afferma Milliyet in Turchia, dando l’affare in chiusura. Il giocatore prenderà un ingaggio da tre milioni e mezzo, con questa trattativa già conclusa. Ora c’è da trattare con il Manchester United, che per Wan-Bissaka inizialmente chiedeva quindici milioni per il suo cartellino. Ma i Red Devils hanno abbondantemente abbassato le loro pretese, ora si possono accontentare di una cifra fra sette e dieci milioni. Si prevede che la trattativa con il club venga completata a breve, anche perché c’è la volontà del giocatore. Con Wan-Bissaka che è l’obiettivo primario del suo possibile nuovo allenatore, l’ex Inter Okan Buruk.