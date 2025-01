Walker, smacco Inter al Milan? In Inghilterra certi: ‘Accordo sul tavolo’

Incredibile indiscrezione dall’Inghilterra, che interessa Kyle Walker. L’Inter, infatti, starebbe per chiudere con il difensore del Manchester City.

AVANZATA – In Inghilterra ne sono sicuri e a parlarne è il noto tabloid inglese ‘The Sun‘. Secondo una fonte, riferisce il media britannico, Walker sarebbe vicino a firmare con l’Inter. La situazione è in grande evoluzione e c’è un accordo già sul tavolo tra i rappresentati del 34enne inglese e la dirigenza nerazzurra. Si lavora ad un prestito fino a giugno. L’avventura di Walker al Manchester City, squadra di cui ne è stato il capitano e in cui ha vinto tutto da assoluto protagonista, è finita. Sul giocatore c’è anche il Milan, ma l’Inter sarebbe più avanti tanto che l’operazione potrebbe concludersi rapidamente.

LE ULTIME – Già in este Walker poteva lasciare il Manchester City per andare al Bayern Monaco, ma non se ne fece più niente. Ora il giocatore, in scadenza il prossimo 30 giugno 2026, ha deciso di voler lasciare l’Inghilterra e la squadra di Pep Guardiola. Lo stesso allenatore spagnolo ha aperto di recente ad un addio verso l’estero del veterano inglese, che mira a raggiungere le 100 presenze con la nazionale dell’Inghilterra. Con un anno di contratto ancora in atto, potrebbe lasciare a gennaio il Manchester in prestito fino a giugno. L’Inter, secondo i colleghi inglesi, è in corsa per prenderlo.