Walker ha deciso: via dal Manchester City! La situazione con l’Inter

Kyle Walker ha deciso di lasciare il Manchester City, tant’è che lo stesso difensore inglese ha deciso di non partire oggi verso Londra, dove la squadra di Guardiola giocherà contro il Brentford. Le ultime sul suo futuro e su quanto c’è di vero in merito all’Inter.

ULTIME – Walker, dopo otto anni di onorato servizio al Manchester City, si prepara a lasciare la squadra di Guardiola, con cui ha vinto praticamente tutto e da grande protagonista. Il difensore inglese, 34 anni, non è partito con la squadra, che oggi a Londra sfiderà il Brentford in Premier League. Su di lui ci sono diversi interessi. Ma quanto c’è di vero sull’Inter? Ad oggi, in realtà, poco o nulla rispetto a quanto invece sostenuto dal Sun nella giornata di ieri. Sul giocatore c’è una squadra italiana e milanese, ossia il Milan. Il club rossonero, infatti, dovrà decidere se affondare sul difensore inglese o su Marcus Rashford. Ha un solo slot da extracomunitario a disposizione. Ma Walker ha anche altre avances.

Walker e le avances dall’Arabia Saudita. Le ultime

PACCHETTO COMPLETO – Le avances per Walker arrivano anche dall’Arabia Saudita, dove diversi club sauditi, riferisce Fabrizio Romano, sarebbero pronti a trattare con il Manchester City una sua cessione. Walker, oltre ad essere un giocatore di sicuro affidamento, ha anche un curriculum extra-campo sicuramente non banale tra festini e doppia vita con ben due compagne a carico. Insomma, sicuramente chi si porta a casa il forte difensore dovrà prendersi anche tutto il pacchetto.