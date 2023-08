Wahi, primi contatti ma non con l’Inter: due squadre su di lui

Si è fatto anche il nome di Wahi del Montpellier in questi giorni per l’Inter, ma non sembra essere lui il prescelto in attacco. Anzi: dalla Francia esce la notizia di un doppio interesse più concreto.

IN RIBASSO – Elye Wahi ha segnato diciannove gol nell’ultima Ligue 1 col Montpellier, tanto da attirare su di lui diversi club. Si era parlato di Arsenal e Monaco, poi anche del Chelsea ma senza che arrivasse l’offerta giusta. Idem dell’Eintracht Francoforte, nel caso in cui andasse via Randal Kolo Muani. Su Wahi, scrive Foot Mercato, ora ci sono primi contatti col PSG e la concorrenza è del Tottenham (che sta cedendo Harry Kane): Inter lontana.